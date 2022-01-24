"За Харьков встанет вся Украина". Кличко собирает всех мэров страны на совещание по оборон

28 января в Киеве состоится заседание правления Ассоциации городов Украины для обсуждения теробороны каждой области и города. Встречу инициировал мэр Киева Виталий Кличко после информации о вероятной оккупации Харькова во время нового вторжения России. Об этом он написал в Facebook.

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"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет", – написал Кличко.

По словам мэра Киева, в Украине есть много пограничных с Россией областей и вопросы их безопасности важны, поскольку являются гарантиями и для других городов.

Кличко заявил, что сейчас для защиты необходима "четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной".

В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский заявил: "Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован".

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город всегда был и будет украинским, и на его защиту встанут не только местные жители, но и вся Украина.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Харьков отстояли в 2014-м – "отстоим и сейчас".

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Яна Катасонова

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