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"За Харьков встанет вся Украина". Кличко собирает всех мэров страны на совещание по оборон

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 17:36
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

28 января в Киеве состоится заседание правления Ассоциации городов Украины для обсуждения теробороны каждой области и города. Встречу инициировал мэр Киева Виталий Кличко после информации о вероятной оккупации Харькова во время нового вторжения России. Об этом он написал в Facebook.

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"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет", – написал Кличко.

По словам мэра Киева, в Украине есть много пограничных с Россией областей и вопросы их безопасности важны, поскольку являются гарантиями и для других городов.

Кличко заявил, что сейчас для защиты необходима "четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной".

Скриншот Facebook
  • В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский заявил: "Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован".
  • Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город всегда был и будет украинским, и на его защиту встанут не только местные жители, но и вся Украина.
  • Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Харьков отстояли в 2014-м – "отстоим и сейчас". 

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Яна Катасонова
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