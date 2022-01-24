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Новые санкции. Зеленский и глава Евросовета обсудили превентивные меры сдерживания России

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 17:03
Новые санкции. Зеленский и глава Евросовета обсудили превентивные меры сдерживания России - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили подготовку Евросоюзом новых мер сдерживания агрессии России. Телефонный разговор лидеров соостоялся сегодня, 24 января, передает пресс-служба президента.

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Основное внимание в разговоре было уделено координации международных политико-дипломатических усилий для деэскалации ситуации вокруг Украины.

Как отмечается, Зеленский и Мишель обсудили вопросы подготовки Евросоюзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических и политических санкций, а также мер по безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.

Зеленский отметил важность сохранения единства всех стран-членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам президента, Украина не станет поддаваться на провокации, а вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку.

Зеленский и Мишель скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Евросоюзом на 2022 год.

Как сообщается, в ближайшее время будет определена дата 24-го саммита Украина – ЕС, а в середине года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский санкции евросоюз вторжение Шарль Мишель
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