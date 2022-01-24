Новые санкции. Зеленский и глава Евросовета обсудили превентивные меры сдерживания России
Президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили подготовку Евросоюзом новых мер сдерживания агрессии России. Телефонный разговор лидеров соостоялся сегодня, 24 января, передает пресс-служба президента.
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Основное внимание в разговоре было уделено координации международных политико-дипломатических усилий для деэскалации ситуации вокруг Украины.
Как отмечается, Зеленский и Мишель обсудили вопросы подготовки Евросоюзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических и политических санкций, а также мер по безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.
Зеленский отметил важность сохранения единства всех стран-членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
По словам президента, Украина не станет поддаваться на провокации, а вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку.
Зеленский и Мишель скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Евросоюзом на 2022 год.
Как сообщается, в ближайшее время будет определена дата 24-го саммита Украина – ЕС, а в середине года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум.
- 17 января Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ.
- Страны Балтии поставят Украине американское оружие. О готовности поставлять Украине оружие заявили Нидерланды и Чехия. США передадут Украине вертолеты Ми-17.
- В то же время Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- По данным опроса КМИС, половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения РФ зимой-весной.
- Сегодня, 24 января, Евросовет утвердил выводы по ситуации с безопасностью. В документе европейскую безопасность называют неделимой и призывают не упоминать о "сферах влияния".
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