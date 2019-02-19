Предлагают "стучать". Адвокат – о давлении РФ на пленных моряков

Фото: ЕРА

Российские власти продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков, удерживаемых в СИЗО Лефортово, сообщил в своем Facebook адвокат Николай Полозов.

По его словам, моряка Андрея Опрыско несколько дней назад вызывали в следственный кабинет СИЗО, где некий человек (предположительно оперативный сотрудник ФСБ) в отсутствие адвоката начал задавать ему вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и обстоятельствах дела.

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"Опрыско было предложено дать показания на других военнопленных", - заявил правозащитник, добавив, что моряк категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.

Полозов отмечает, что это не первый случай оказания давления на Андрея Опрыско, около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами. По согласованию с адвокатом, украинец подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или консула.

2 февраля специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией, пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных в плен в Черном море.