Председатель партии УДАР уходит с поста

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Народный депутат, председатель партии УДАР Оксана Продан заявила о намерении оставить пост главы политсилы Виталия Кличко. Об этом Продан сообщила в Facebook.

"Сегодня поданы на регистрацию в Минюст документы о сложении мной полномочий председателя Партии УДАР Виталия Кличко", - написала депутат.

Ранее сегодня, 29 мая сообщалось, что партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут принять участие в парламентских выборах в составе новой партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

О том, что УДАР будет принимать участие в выборах в Верховную Раду Кличко сообщил 18 мая.

22 мая Кличко заявил, что депутаты партии УДАР поддерживают идею президента Владимира Зеленского о снижении проходного барьера в Верховную Раду до 3%.

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