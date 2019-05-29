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29.05.2019, 22:48

Председатель партии УДАР уходит с поста

Председатель партии УДАР уходит с поста - Фото
Фото: Википедия / Voytkovv

Оксана Продан сообщила о подаче на регистрацию в Минюст документов о сложении ей полномочий

Народный депутат, председатель партии УДАР Оксана Продан заявила о намерении оставить пост главы политсилы Виталия Кличко. Об этом Продан сообщила в Facebook.

"Сегодня поданы на регистрацию в Минюст документы о сложении мной полномочий председателя Партии УДАР Виталия Кличко", - написала депутат.

Ранее сегодня, 29 мая сообщалось, что партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут принять участие в парламентских выборах в составе новой партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

О том, что УДАР будет принимать участие в выборах в Верховную Раду Кличко сообщил 18 мая.

22 мая Кличко заявил, что депутаты партии УДАР поддерживают идею президента Владимира Зеленского о снижении проходного барьера в Верховную Раду до 3%.

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Теги: удар, оксана продан, выборы, верховная рада
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