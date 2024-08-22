Председательство Венгрии. Финляндия снизила уровень участия в министерских встречах

В правительстве Финляндии назвали это решение ответом на действия Венгрии

Флаги Финляндии и ЕС (Фото: пресс-служба правительства Финляндии)

Финляндия приняла решение временно не участвовать на политическом уровне в неформальных министерских встречах, проводимых в рамках председательства Венгрии в Совете Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

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В сообщении говорится, что на заседаниях не будут присутствовать министры или политические государственные секретари, но на них будут направляться представители официального уровня.

"Метод работы эквивалентен действиям Венгрии во время ее председательства. Важнейшим приоритетом для Финляндии является поддержка Украины", – отметили в правительстве.

Финляндия намерена продолжить активное влияние на формирование программы Европейской комиссии. В связи с этим правительство планирует направить письма каждому новому члену Еврокомиссии после их утверждения.

Кроме того, финский правительственный комитет, занимающийся европейскими делами, обсудил две предстоящие неформальные встречи министров иностранных дел и обороны, которые состоятся на следующей неделе в Брюсселе 29 и 30 августа.

Они будут посвящены вопросам поддержки Украины, включая возможность выделения дополнительных средств для Фонда мира за счет резервов российского Центрального банка. Также будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и вопросы готовности к обороне ЕС.

15 июля Politico писало, что министры иностранных дел стран ЕС намерены организовать собственный саммит, проигнорировав мероприятие, которое состоится в конце августа в Будапеште.

4 августа премьер Финляндии Орпо заявил, что действия Венгрии во время ее председательства в Совете ЕС нуждаются в критической оценке.

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