Головування Угорщини. Фінляндія знизила рівень участі у неформальних міністерських зустрічах

В уряді Фінляндії назвали це рішення відповіддю на дії Угорщини

Прапори Фінляндії та ЄС (Фото: пресслужба уряду Фінляндії)

Фінляндія ухвалила рішення тимчасово не брати участі на політичному рівні у неформальних міністерських зустрічах, що проводяться в межах головування Угорщини у Раді Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

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У повідомленні йдеться, що на засіданнях не будуть присутні міністри чи політичні державні секретарі, але на них делегуватимуть представників офіційного рівня.

"Метод роботи еквівалентний діям Угорщини під час її головування. Найважливішим пріоритетом для Фінляндії є підтримка України", – зазначили в уряді.

Фінляндія має намір продовжити активний вплив на формування програми Європейської комісії. У зв'язку з цим уряд планує надіслати листи кожному новому члену Єврокомісії після їхнього затвердження.

Крім того, фінський урядовий комітет, який опікується європейськими справами, обговорив дві майбутні неформальні зустрічі міністрів закордонних справ та оборони, які відбудуться наступного тижня у Брюсселі 29 і 30 серпня.

Вони будуть присвячені питанням підтримки України, включно з можливістю виділення додаткових коштів для Фонду миру коштом резервів російського Центрального банку. Також обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході та питання готовності до оборони ЄС.

15 липня Politico писало, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір організувати власний саміт, проігнорувавши захід, який відбудеться наприкінці серпня у Будапешті.

4 серпня прем’єр Фінляндії Орпо заявив, що дії Угорщини під час її головування в Раді ЄС потребують критичної оцінки.

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