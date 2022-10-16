Представитель НАТО и китайский дипломат устроили публичную перепалку из-за Украины
На ассамблее "Полярный круг" (Arctic Circle) в Исландии произошел "необычно откровенный обмен" мнениями между представителями Китая и НАТО по поводу российско-украинской войны, сообщил Bloomberg.
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Выступая на панели глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Китай "не разделяет наши ценности и подрывает основанный на правилах международный порядок".
Присутствовавший в зале посол Китая в Исландии Хе Рулонг (He Rulong) отреагировал на это словами: "Адмирал, при всем уважении, ваши слова и замечания преисполнены высокомерия".
После этого адмирал НАТО заявил, что Китай говорит о важности суверенитета и международно признанных границ, но почему-то до сих пор не осудил введение войск РФ в Украину.
"У меня есть вопросы к вам, поскольку вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Тогда как так получилось, что Китай до сих пор не осудил нападение России на Украину?" – сказал Бауэр.
Always a good idea to shake hands after an exchange of views in front of 2000 people@HeRulong@CMC_NATO pic.twitter.com/O42nrhcKrU— Arctic Circle (@_Arctic_Circle) October 15, 2022
Хе Рулонг, отвечая на претензии, заявил, что "украинский кризис" содержит историческую перспективу и миру нужно "понять первопричину" этой войны.
Bloomberg также отмечает, что аудитория встретила смехом слова дипломата, когда он назвал Китай "миротворцем в мире".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны выгоднее Украине, чем России.
- 11 октября в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что массированные ракетные обстрелы Украины со стороны России "вызывают тревогу", и призвали к "диалогу".
- Относительно псевдореферендумов МИД Китая говорил, что "все страны заслуживают уважения их территориальной целостности".
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