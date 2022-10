Представитель НАТО и китайский дипломат устроили публичную перепалку из-за Украины

На ассамблее "Полярный круг" (Arctic Circle) в Исландии произошел "необычно откровенный обмен" мнениями между представителями Китая и НАТО по поводу российско-украинской войны, сообщил Bloomberg.

Выступая на панели глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Китай "не разделяет наши ценности и подрывает основанный на правилах международный порядок".

Присутствовавший в зале посол Китая в Исландии Хе Рулонг (He Rulong) отреагировал на это словами: "Адмирал, при всем уважении, ваши слова и замечания преисполнены высокомерия".

После этого адмирал НАТО заявил, что Китай говорит о важности суверенитета и международно признанных границ, но почему-то до сих пор не осудил введение войск РФ в Украину.

"У меня есть вопросы к вам, поскольку вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Тогда как так получилось, что Китай до сих пор не осудил нападение России на Украину?" – сказал Бауэр.

Always a good idea to shake hands after an exchange of views in front of 2000 people@HeRulong@CMC_NATO pic.twitter.com/O42nrhcKrU