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Представитель НАТО и китайский дипломат устроили публичную перепалку из-за Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 07:59
Представитель НАТО и китайский дипломат устроили публичную перепалку из-за Украины - Фото
Фото: Twitte / _Arctic_Circle

На ассамблее "Полярный круг" (Arctic Circle) в Исландии произошел "необычно откровенный обмен" мнениями между представителями Китая и НАТО по поводу российско-украинской войны, сообщил Bloomberg.

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Выступая на панели глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Китай "не разделяет наши ценности и подрывает основанный на правилах международный порядок".

Присутствовавший в зале посол Китая в Исландии Хе Рулонг (He Rulong) отреагировал на это словами: "Адмирал, при всем уважении, ваши слова и замечания преисполнены высокомерия".

После этого адмирал НАТО заявил, что Китай говорит о важности суверенитета и международно признанных границ, но почему-то до сих пор не осудил введение войск РФ в Украину.

"У меня есть вопросы к вам, поскольку вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Тогда как так получилось, что Китай до сих пор не осудил нападение России на Украину?" – сказал Бауэр.

Хе Рулонг, отвечая на претензии, заявил, что "украинский кризис" содержит историческую перспективу и миру нужно "понять первопричину" этой войны.

Bloomberg также отмечает, что аудитория встретила смехом слова дипломата, когда он назвал Китай "миротворцем в мире".

Читайте также: Зеленский хочет, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны. Призвал воздействовать на РФ

Андрій Водяний
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Китай война нато Роб Бауэр
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