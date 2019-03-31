Представители партий разглашали итоги голосования - МВД

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В ходе выборов президента в Украине сотрудники Национальной полиции проверяют пять фактов разглашения результатов голосования представителями политических партий. Об этом сообщает МВД в Facebook.

"По ним (фактам разглашения - ред.) будет принято решение в установленном законодательством порядке", - сообщили в министерстве.

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Павоохранители напомнили по тайну голосования и отметили, что, согласно ст. 159 УК Украины, за нарушение тайны голосования предусмотрена уголовная ответственность.

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