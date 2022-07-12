Представители ПЦУ и РПЦ могут встретиться в Германии на Всемирном Совете Церквей — Bild

Представители Православной церкви Украины могут встретиться в Германии с представителями Русской православной церкви Кирилла (Гундяева) на ассамблее Всемирного Совета Церквей. Об этом сообщает издание Bild.

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Мероприятие пройдет в Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября, планируются встречи, в которых примут участие делегации с обеих сторон, заявил глава координационного бюро ассамблеи Марк Витценбахер.

Евангельский епископ города Баден Хайке Спрингхарт "надеется, что генеральная ассамблея станет знаком единства, примирения и мира".

LIGA.net. обратилась за комментарием в ПЦУ, однако пока не получила ответа.

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Дмитрий Гриниченко

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