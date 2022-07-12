Представители ПЦУ и РПЦ могут встретиться в Германии на Всемирном Совете Церквей — Bild
Представители Православной церкви Украины могут встретиться в Германии с представителями Русской православной церкви Кирилла (Гундяева) на ассамблее Всемирного Совета Церквей. Об этом сообщает издание Bild.
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Мероприятие пройдет в Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября, планируются встречи, в которых примут участие делегации с обеих сторон, заявил глава координационного бюро ассамблеи Марк Витценбахер.
Евангельский епископ города Баден Хайке Спрингхарт "надеется, что генеральная ассамблея станет знаком единства, примирения и мира".
LIGA.net. обратилась за комментарием в ПЦУ, однако пока не получила ответа.
- Собор УПЦ МП принял постановление, выразив несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также были приняты дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".
- Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказалв комментарии LIGA.net, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают неупоминание главы РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ по УПЦ".
- Глава ПЦУ митрополит Епифаний отреагировал на зверства российских оккупантов в Украине, заявив, что создателями и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской патриархии Кирилл Гундяев, выбравший сторону антихриста, а также его приспешники.
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