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Представительница Ирана пришла в Генассамблею ООН в одежде цветов флага Украины – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 14:10
Представительница Ирана пришла в Генассамблею ООН в одежде цветов флага Украины – фото - Фото
Фото: twitter.com/SergiyKyslytsya

Представительница Ирана пришла в Генассамблею ООН на голосование за резолюцию о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму в одежде цветов украинского флага. Соответствующее фото опубликовал представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

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При этом представительница Тегерана проголосовала против указанной резолюции.

"(Случайно?) в цветах украинского флага и сбитого Ираном МАУ пришла представительница Тегерана в Генассамблею проголосовать против резолюции о нарушении Россией прав человека в Крыму, которая была одобрена 82 голосами, 14 против. За резолюцию о состоянии прав человека в Иране – 80; 29 – против", – написал Кислица.

Представительница Ирана пришла в Генассамблею ООН в одежде цветов флага Украины – фото
  • 10 декабря британская разведка заявила, что Россия пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет.
  • США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию.
  • До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это было якобы еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.

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Вадим Ребрина
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Сергей Кислица ООН Иран
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