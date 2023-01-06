Предстоятель ПЦУ Епифаний поздравил военных с Рождеством и помолился за победу над Россией

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний совершил в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе молебен за победу Украины над страной-агрессором Россией и за всех защитников Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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"Во время службы звучали молитвенные просьбы за украинских воинов, за власть и наш народ. Также Блаженнейший владыка вознес особую молитву к Господу в то время, когда Родина в опасности", – говорится в сообщении.

Епифаний также отметил бойцов воинской части 7302 церковными наградами.

"Сегодня мы просим, чтобы следующий год стал годом победы и изгнания агрессора. Поэтому в канун Рождества хочу поздравить вас – воинов – новейших героев, а в вашем лице всех наших защитников. Все мы стремимся к миру, но справедливому миру, который наступит после нашей победы" – сказал митрополит.

Также сегодня поздравил украинцев с Рождеством президент Владимир Зеленский.

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Вадим Ребрина

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