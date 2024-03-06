Премьер Баварии критикует Шольца за "упрямство" с Taurus. Призывает применить эти ракеты

Зедер заявил, что развертывание ракет Taurus в Украине возможно без участия немецких военных

Маркус Зедер (Фото: EPA/PHILIPP GUELLAND)

Премьер-министр немецкой Баварии Маркус Зедер раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом он сообщил во время визита на предприятие-производитель, цитирует его Welt.

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По его словам, передача Украине Taurus не должна быть единоличным решением Шольца.

"Это оружие необходимо использовать. У нас есть свой моральный интерес помочь Украине", — сказал Зедер.

Он обвинил Шольца в "упрямстве" из-за отказа передавать систему Силам обороны.

Политик призвал провести новое голосование в Бундестаге, чтобы "политически обезопасить поставку".

Также баварский премьер подчеркнул, что развертывание Taurus было бы возможно даже без участия военнослужащих Бундесвера.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

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