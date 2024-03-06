Премьер Баварии критикует Шольца за "упрямство" с Taurus. Призывает применить эти ракеты
Маркус Зедер (Фото: EPA/PHILIPP GUELLAND)

Премьер-министр немецкой Баварии Маркус Зедер раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом он сообщил во время визита на предприятие-производитель, цитирует его Welt.

По его словам, передача Украине Taurus не должна быть единоличным решением Шольца. 

"Это оружие необходимо использовать. У нас есть свой моральный интерес помочь Украине", — сказал Зедер.

Он обвинил Шольца в "упрямстве" из-за отказа передавать систему Силам обороны. 

Политик призвал провести новое голосование в Бундестаге, чтобы "политически обезопасить поставку".

Также баварский премьер подчеркнул, что развертывание Taurus было бы возможно даже без участия военнослужащих Бундесвера. 

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