Прем'єр Баварії критикує Шольца за "впертість" з Taurus. Закликає застосувати ці ракети
Прем'єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову передавати Україні крилаті ракети Taurus. Про це він повідомив під час візиту на підприємство-виробник, цитує його Welt.
За його словами, передавання Україні Taurus не має бути одноосібним рішенням Шольца.
"Цю зброю необхідно застосувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", – сказав Зедер.
Він звинуватив Шольца в "упертості" через відмову передавати систему Силам оборони.
Політик закликав провести нове голосування у Бундестазі, щоб "політично убезпечити постачання".
Також баварський прем'єр підкреслив, що розгортання Taurus було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу.
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
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