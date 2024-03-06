Прем'єр Баварії критикує Шольца за "впертість" з Taurus. Закликає застосувати ці ракети
Маркус Зедер (Фото: EPA/PHILIPP GUELLAND)

Прем'єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову передавати Україні крилаті ракети Taurus. Про це він повідомив під час візиту на підприємство-виробник, цитує його Welt.

За його словами, передавання Україні Taurus не має бути одноосібним рішенням Шольца.

"Цю зброю необхідно застосувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", – сказав Зедер.

Він звинуватив Шольца в "упертості" через відмову передавати систему Силам оборони.

Політик закликав провести нове голосування у Бундестазі, щоб "політично убезпечити постачання".

Також баварський прем'єр підкреслив, що розгортання Taurus було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу.

Читайте також: Шольц продовжує наполягати на відмові передавати ракети Taurus Україні: Це дивна суперечка

війнаНімеччинавійськова допомогаолаф шольцбундестагМаркус ЗедерTaurus