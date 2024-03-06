Прем'єр Баварії критикує Шольца за "впертість" з Taurus. Закликає застосувати ці ракети

Зедер заявив, що розгортання ракет Taurus в Україні можливе без участі німецьких військових

Маркус Зедер (Фото: EPA/PHILIPP GUELLAND)

Прем'єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову передавати Україні крилаті ракети Taurus. Про це він повідомив під час візиту на підприємство-виробник, цитує його Welt.

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За його словами, передавання Україні Taurus не має бути одноосібним рішенням Шольца.

"Цю зброю необхідно застосувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", – сказав Зедер.

Він звинуватив Шольца в "упертості" через відмову передавати систему Силам оборони.

Політик закликав провести нове голосування у Бундестазі, щоб "політично убезпечити постачання".

Також баварський прем'єр підкреслив, що розгортання Taurus було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

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