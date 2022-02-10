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Премьер Эстонии об оружии для Украины: От Германии нет ответа по гаубицам

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 11:00
Премьер Эстонии об оружии для Украины: От Германии нет ответа по гаубицам - Фото
Кая Каллас (Фото — пресс-служба Рийгикогу)

Германия пока не дала официальный ответ Эстонии на запрос лицензии о поставке артиллерии в Украину на фоне угрозы нового вторжения России. Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет Нandelsblatt.

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"У нас до сих пор нет официального ответа от Германии по поводу гаубиц", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что каждая страна вправе самостоятельно решить, какую помощь предоставить Украины. По ее словам, Эстония считает необходимым помогать "всеми возможными способами".

Как отметила премьер, Таллин готов предоставить Киеву оружие и боеприпасы, чтобы "помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии".

В четверг, 10 февраля, Каллас посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено ситуации с безопасностью в Украине и в целом в Восточной Европе.

Эстония хочет передать Украине девять гаубиц из старых запасов ГДР.

Читайте также: В Кремле понимают силу, Украина не одинока и мы должны поддерживать ее – премьер Эстонии

Яна Катасонова
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