Премьер Эстонии об оружии для Украины: От Германии нет ответа по гаубицам

Германия пока не дала официальный ответ Эстонии на запрос лицензии о поставке артиллерии в Украину на фоне угрозы нового вторжения России. Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет Нandelsblatt.

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"У нас до сих пор нет официального ответа от Германии по поводу гаубиц", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что каждая страна вправе самостоятельно решить, какую помощь предоставить Украины. По ее словам, Эстония считает необходимым помогать "всеми возможными способами".

Как отметила премьер, Таллин готов предоставить Киеву оружие и боеприпасы, чтобы "помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии".

В четверг, 10 февраля, Каллас посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено ситуации с безопасностью в Украине и в целом в Восточной Европе.

Эстония хочет передать Украине девять гаубиц из старых запасов ГДР.

Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.

Экс-глава Федерального ведомства по экспортному контролю Германии утверждает, что отказ немецкого правительства поставлять оружие Украине – политическое решение, так как законодательно такая передача вооружений для ВСУ в нынешней ситуации не запрещена.

14 февраля Шольц посетит Украину, а на следующий день, 15 февраля, у него запланирован визит в Россию.

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Яна Катасонова

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