В Кремле понимают силу, Украина не одинока и мы должны поддерживать ее – премьер Эстонии

Украина нуждается в поддержке, и страны Европы должны ее оказать, продемонстрировав Кремлю силу. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ее цитирует Delfi.

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По словам главы эстонского правительства, сейчас важно поддержать украинцев и показать, что "Украина не одинока".

"В Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем единодушны как союзники, тверды в своих принципах и будем непоколебимо отстаивать свои ценности", – подчеркнула она.

Каллас считает, что "Россия испытывает на прочность единство демократий, Евросоюза и НАТО". Она отметила необходимость укрепления восточного фланга НАТО.

Премьер анонсировала выделение 380 млн евро дополнительного финансирования для укрепления безопасности – чтобы послать "четкий сигнал" агрессору.

США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине оружие.

По данным The Wall Street Journal, Германия не дает Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства, которое есть у Таллина.

В ближайшее время Эстония планирует передать Украине ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

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Яна Катасонова

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