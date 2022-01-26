В Кремле понимают силу, Украина не одинока и мы должны поддерживать ее – премьер Эстонии
Украина нуждается в поддержке, и страны Европы должны ее оказать, продемонстрировав Кремлю силу. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ее цитирует Delfi.
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По словам главы эстонского правительства, сейчас важно поддержать украинцев и показать, что "Украина не одинока".
"В Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем единодушны как союзники, тверды в своих принципах и будем непоколебимо отстаивать свои ценности", – подчеркнула она.
Каллас считает, что "Россия испытывает на прочность единство демократий, Евросоюза и НАТО". Она отметила необходимость укрепления восточного фланга НАТО.
Премьер анонсировала выделение 380 млн евро дополнительного финансирования для укрепления безопасности – чтобы послать "четкий сигнал" агрессору.
- США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине оружие.
- По данным The Wall Street Journal, Германия не дает Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства, которое есть у Таллина.
- В ближайшее время Эстония планирует передать Украине ракеты для противотанковых комплексов Javelin.
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