По мнению экспертов и политологов, такая рокировка не изменит судьбу грузинского народа

Иракли Гарибашвили (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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"Сегодня я покидаю должность премьер-министра", – сказал Гарибашвили на специальном брифинге.

На должность главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии Грузинская мечта Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, со своей стороны, станет главой Мечты.

Кроме премьер-министра, по данным журналистов, запланирована смена глав министерств обороны, иностранных дел, юстиции и здравоохранения.

Гарибашвили впервые занял пост премьер-министра Грузии в 2013 году, однако 30 декабря 2015 года подал в отставку. Тогда его заменил Георгий Квирикашвили.

Второй раз Гарибашвили занял пост премьер-министра 22 февраля 2021 года, а до этого он возглавлял оборонное ведомство страны. Отставка Гарибашвили означает, что парламент снова должен будет утверждать правительство.

СПРАВКА Грузинское правительство регулярно подыгрывает Кремлю. В частности, в марте 2023 года тысячи людей вышли на улицы столицы Грузии на второй день протестов после того, как парламент поддержал проект закона, который ограничивает свободу прессы и гражданские свободы и списан с аналогичного российского закона об "иноагентах". В то же время спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией, а шаги навстречу РФ объяснил "стратегической политикой терпения". Грузинское правительство регулярно подыгрывает Кремлю. В частности, в марте 2023 года тысячи людей вышли на улицы столицы Грузии на второй день протестов после того, как парламент поддержал проект закона, который ограничивает свободу прессы и гражданские свободы и списан с аналогичного российского закона об "иноагентах". В то же время спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией, а шаги навстречу РФ объяснил "стратегической политикой терпения".

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.

Если Грузия окажется неспособна интегрироваться в Евросоюз, это будет на руку России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

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