Премьер Грузии подал в отставку. Его место занял лидер правящей партии
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Эхо Кавказа.
"Сегодня я покидаю должность премьер-министра", – сказал Гарибашвили на специальном брифинге.
На должность главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии Грузинская мечта Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, со своей стороны, станет главой Мечты.
Кроме премьер-министра, по данным журналистов, запланирована смена глав министерств обороны, иностранных дел, юстиции и здравоохранения.
Гарибашвили впервые занял пост премьер-министра Грузии в 2013 году, однако 30 декабря 2015 года подал в отставку. Тогда его заменил Георгий Квирикашвили.
Второй раз Гарибашвили занял пост премьер-министра 22 февраля 2021 года, а до этого он возглавлял оборонное ведомство страны. Отставка Гарибашвили означает, что парламент снова должен будет утверждать правительство.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.
- Если Грузия окажется неспособна интегрироваться в Евросоюз, это будет на руку России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
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