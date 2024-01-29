На думку експертів та політологів, таке рокірування не змінить долю грузинського народу

Іраклі Гарібашвілі (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що йде у відставку. Про це повідомляє Эхо Кавказа.

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"Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра", – сказав Гарібашвілі на спеціальному брифінгу.

На посаду глави уряду буде представлено кандидатуру глави правлячої партії Грузинська мрія Іраклія Кобахідзе. Гарібашвілі, зі свого боку, стане головою Мрії.

Крім прем'єр-міністра, за даними журналістів, заплановано зміну глав міністерств оборони, закордонних справ, юстиції та охорони здоров'я.

Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії у 2013 році, однак 30 грудня 2015 року подав у відставку. Тоді його замінив Георгій Квірікашвілі.

Вдруге Гарібашвілі обійняв посаду прем'єр-міністра 22 лютого 2021 року, а до того він очолював оборонне відомство країни. Відставка Гарібашвілі означає, що парламент знову повинен буде затверджувати уряд.

ДОВІДКА Грузинський уряд регулярно підіграє Кремлю. Зокрема у березні 2023 року тисячі людей вийшли на вулиці столиці Грузії на другий день протестів після того, як парламент підтримав проєкт закону, який обмежує свободу преси та громадянські свободи та списаний з аналогічного російського закону про "іноагентів". Водночас спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією, а кроки назустріч РФ пояснив "стратегічною політикою терпіння". Грузинський уряд регулярно підіграє Кремлю. Зокрема у березні 2023 року тисячі людей вийшли на вулиці столиці Грузії на другий день протестів після того, як парламент підтримав проєкт закону, який обмежує свободу преси та громадянські свободи та списаний з аналогічного російського закону про "іноагентів". Водночас спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією, а кроки назустріч РФ пояснив "стратегічною політикою терпіння".

8 листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статусу кандидата у члени ЄС, а з Україною та Молдовою – розпочати переговори про приєднання.

Якщо Грузія виявиться нездатною до інтеграції до Євросоюзу, це буде на руку Росії. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

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