Прем'єр Грузії подав у відставку. Його місце посів лідер правлячої партії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що йде у відставку. Про це повідомляє Эхо Кавказа.
"Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра", – сказав Гарібашвілі на спеціальному брифінгу.
На посаду глави уряду буде представлено кандидатуру глави правлячої партії Грузинська мрія Іраклія Кобахідзе. Гарібашвілі, зі свого боку, стане головою Мрії.
Крім прем'єр-міністра, за даними журналістів, заплановано зміну глав міністерств оборони, закордонних справ, юстиції та охорони здоров'я.
Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії у 2013 році, однак 30 грудня 2015 року подав у відставку. Тоді його замінив Георгій Квірікашвілі.
Вдруге Гарібашвілі обійняв посаду прем'єр-міністра 22 лютого 2021 року, а до того він очолював оборонне відомство країни. Відставка Гарібашвілі означає, що парламент знову повинен буде затверджувати уряд.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статусу кандидата у члени ЄС, а з Україною та Молдовою – розпочати переговори про приєднання.
- Якщо Грузія виявиться нездатною до інтеграції до Євросоюзу, це буде на руку Росії. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
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