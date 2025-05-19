Премьер Испании призвал исключить Израиль из Евровидения, как это произошло с Россией

Педро Санчес (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал исключить Израиль из песенного конкурса Евровидения из-за войны в секторе Газа, подобно тому, как это было сделано с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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"Если Россия была обязана не участвовать в Евровидении после вторжения в Украину, то Израиль тоже не должен. Мы не можем допустить двойных стандартов даже в культуре", – подчеркнул Санчес.

Он также подчеркнул, что приверженность Испании и всей Европы международному праву и правам человека должна быть постоянной и последовательной.

В этом году на Евровидении Израиль представила Юваль Рафаэль, которая с песней New Day Will Rise, заняла второе место, а Испания — с песней Esa diva певицы Melody – 24-е место.

В Евровидении 2025 года победил австрийский певец JJ с песней Wasted Love, украинская группа Ziferblat заняла девятое место. Израиль был на втором месте.

После выступления представительницы Израиля на Евровидении Юваль Рафаэль два человека пытались прорваться на сцену. Их задержали, но один из нарушителей швырнул в ее сторону краску, попавшую в члена съемочной группы конкурса.