Премьер Испании призвал исключить Израиль из Евровидения, как это произошло с Россией
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал исключить Израиль из песенного конкурса Евровидения из-за войны в секторе Газа, подобно тому, как это было сделано с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину.
"Если Россия была обязана не участвовать в Евровидении после вторжения в Украину, то Израиль тоже не должен. Мы не можем допустить двойных стандартов даже в культуре", – подчеркнул Санчес.
Он также подчеркнул, что приверженность Испании и всей Европы международному праву и правам человека должна быть постоянной и последовательной.
В этом году на Евровидении Израиль представила Юваль Рафаэль, которая с песней New Day Will Rise, заняла второе место, а Испания — с песней Esa diva певицы Melody – 24-е место.
- В Евровидении 2025 года победил австрийский певец JJ с песней Wasted Love, украинская группа Ziferblat заняла девятое место. Израиль был на втором месте.
- После выступления представительницы Израиля на Евровидении Юваль Рафаэль два человека пытались прорваться на сцену. Их задержали, но один из нарушителей швырнул в ее сторону краску, попавшую в члена съемочной группы конкурса.