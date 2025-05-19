Прем'єр Іспанії закликав виключити Ізраїль з Євробачення, як це сталося з Росією

Педро Санчес (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав виключити Ізраїль з пісенного конкурсу Євробачення через війну в секторі Гази, подібно до того, як це було зроблено з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Якщо Росія була зобов'язана не брати участі в Євробаченні після вторгнення в Україну, то Ізраїль теж не повинен. Ми не можемо допустити подвійних стандартів, навіть у культурі", – наголосив Санчес.

Він також підкреслив, що відданість Іспанії та всієї Європи міжнародному праву та правам людини повинна бути постійною та послідовною.

Цьогоріч на Євробаченні Ізраїль представила Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise, яка посіла друге місце, а Іспанія — з піснею Esa diva співачки Melody – 24-те місце.

У Євробаченні 2025 року переміг австрійський співак JJ із піснею Wasted Love, український гурт Ziferblat посів дев'яте місце. Ізраїль був на другому місці.

Після виступу представниці Ізраїлю на Євробаченні Юваль Рафаель двоє людей намагалися прорватися на сцену. Їх затримали, але один із порушників жбурнув у її бік фарбу, яка влучила в члена знімальної групи конкурсу.