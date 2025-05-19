Прем'єр Іспанії закликав виключити Ізраїль з Євробачення, як це сталося з Росією
Педро Санчес (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав виключити Ізраїль з пісенного конкурсу Євробачення через війну в секторі Гази, подібно до того, як це було зроблено з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Якщо Росія була зобов'язана не брати участі в Євробаченні після вторгнення в Україну, то Ізраїль теж не повинен. Ми не можемо допустити подвійних стандартів, навіть у культурі", – наголосив Санчес.

Він також підкреслив, що відданість Іспанії та всієї Європи міжнародному праву та правам людини повинна бути постійною та послідовною.

Цьогоріч на Євробаченні Ізраїль представила Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise, яка посіла друге місце, а Іспанія — з піснею Esa diva співачки Melody – 24-те місце.

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