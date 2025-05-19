Прем'єр Іспанії закликав виключити Ізраїль з Євробачення, як це сталося з Росією
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав виключити Ізраїль з пісенного конкурсу Євробачення через війну в секторі Гази, подібно до того, як це було зроблено з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.
"Якщо Росія була зобов'язана не брати участі в Євробаченні після вторгнення в Україну, то Ізраїль теж не повинен. Ми не можемо допустити подвійних стандартів, навіть у культурі", – наголосив Санчес.
Він також підкреслив, що відданість Іспанії та всієї Європи міжнародному праву та правам людини повинна бути постійною та послідовною.
Цьогоріч на Євробаченні Ізраїль представила Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise, яка посіла друге місце, а Іспанія — з піснею Esa diva співачки Melody – 24-те місце.
- У Євробаченні 2025 року переміг австрійський співак JJ із піснею Wasted Love, український гурт Ziferblat посів дев'яте місце. Ізраїль був на другому місці.
- Після виступу представниці Ізраїлю на Євробаченні Юваль Рафаель двоє людей намагалися прорватися на сцену. Їх затримали, але один із порушників жбурнув у її бік фарбу, яка влучила в члена знімальної групи конкурсу.