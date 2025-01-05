Премьер Италии встретилась в США с Трампом – фото

Предположительно, говорили о войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и других вопросах

Джорджия Мелони (Фото: x.com/GiorgiaMeloni)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 4 января прилетела в США, где неформально встретилась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает US news.

Трамп и Мелони встретились в клубе Mar-a-Lago во Флориде. Как утверждает Reuters, вместе они прибыли на кинопоказ документального фильма о бывшем адвокате Трампа Джоне Истмане.

"Это очень волнительно, я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла штурмом Европу и всех остальных, а мы сегодня просто ужинаем", – сказал будущий американский лидер.

О чем говорили представители двух государств, официально не сообщается. Но Reuters, со ссылкой на итальянские СМИ сообщает, что премьер планировала обсудить войну России против Украины, торговые вопросы, Ближний Восток и тяжелое положение итальянского журналиста, задержанного в Тегеране.

Беседа Трампа и Мелони состоялась за несколько дней до запланированной встречи с президентом США Джо Байденом.

Фото со встречи опубликовал в своей соцсети демократ Гарри Сиссон. На мероприятии также присутствовали кандидат в госсекретари Марко Рубио, будущий глава Минфина США Скоттом Бессент, посол в США Мариангела Заппия, советник по национальной безопасности Майк Вальц и будущий посол США в Италии Тилман Фертитта.

Встреча Мелони и Трампа, фото: x.com/harryjsisson