Прем'єрка Італії зустрілася у США з Трампом – фото

Імовірно, говорили про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та інші питання

Джорджія Мелоні (Фото: x.com/GiorgiaMeloni)

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні 4 січня прилетіла до США, де неформально зустрілася з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє US news.

Трамп і Мелоні зустрілися у клубі Mar-a-Lago у Флориді. Як стверджує Reuters, разом вони прибули на кінопоказ документального фільму про колишнього адвоката Трампа Джона Істмана.

"Це дуже зворушливо, я тут із фантастичною жінкою, прем'єр-міністркою Італії. Вона справді взяла штурмом Європу й усіх інших, а ми сьогодні просто вечеряємо", – сказав майбутній американський лідер.

Про що говорили представники двох держав, офіційно не повідомляється. Але Reuters, із посиланням на італійські ЗМІ, повідомляє, що прем'єрка планувала обговорити війну Росії проти України, торгові питання, Близький Схід і важке становище італійського журналіста, затриманого в Тегерані.

Розмова Трампа та Мелоні відбулася за кілька днів до запланованої зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Фото із зустрічі опублікував у своїй соцмережі демократ Гаррі Сіссон. На заході також були кандидат у держсекретарі Марко Рубіо, майбутній глава Мінфіну США Скоттом Бессент, посол у США Маріангела Заппія, радник з національної безпеки Майк Вальц і майбутній посол США в Італії Тілман Фертітта.

Зустріч Мелоні та Трампа, фото: x.com/harryjsisson