Мелоні та Орбан обговорили мир в Україні та боротьбу з нелегальною міграцією

Мелоні приймає Орбана у палаці Кіджі у Римі, 4 грудня 2024 року (Фото: EPA)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч з угорським колегою Віктором Орбаном у Римі. Вони обговорили мир в Україні, відновлення країни та проблеми нелегальної міграції, пише агентство Associated Press News.

Під час розмови, зазначає агентство, прем'єр-міністри країн підтвердили свою підтримку справедливого миру в Україні та обговорили підготовку до конференції з відновлення, запланованої на липень 2025 року.

Мелоні подякувала Орбану за "успіхи під час головування Угорщини у Раді ЄС", зокрема щодо переговорів про вступ Албанії та прогресу з Болгарією та Румунією у питанні розширення Шенгенської зони.

Окрім цього, політики наголосили на необхідності розв'язання проблем нелегальної міграції.

"Необхідно посилити співпрацю з країнами походження та транзиту, щоб зупинити торгівлю людьми", – йдеться у заяві італійського уряду.

Мелоні та Орбан також закликали до оновлення законодавства ЄС, щоб прискорити повернення нелегальних мігрантів, приділивши увагу зміцненню концепції безпечних країн походження, додає агентство.

2 липня 2024-го угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.

16 липня Politico повідомляло, що низка депутатів Європейського парламенту виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в Європейському Союзі після так званих "миротворчих місій" прем’єр-міністра країни Орбана.