Радіо Свобода: Трамп після перемоги на виборах радився з Орбаном щодо України

Дональд Трамп та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Після перемоги на виборах президента США Дональд Трамп неодноразово звертався до прем'єра Угорщини Віктора Орбана, аби дізнатися його думку щодо російсько-української війни. Про це пише угорська служба Радіо Свобода з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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За даними джерел журналістів, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, приділяючи багато уваги ситуації в Україні.

Радіо Свобода також дізналося, що глава угорського уряду планує поновити свою так звану миротворчу місію, готуючись здійснити нові візити.

Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну.