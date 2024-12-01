Радіо Свобода: Трамп після перемоги на виборах радився з Орбаном щодо України
Після перемоги на виборах президента США Дональд Трамп неодноразово звертався до прем'єра Угорщини Віктора Орбана, аби дізнатися його думку щодо російсько-української війни. Про це пише угорська служба Радіо Свобода з посиланням на обізнаних співрозмовників.
За даними джерел журналістів, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, приділяючи багато уваги ситуації в Україні.
Радіо Свобода також дізналося, що глава угорського уряду планує поновити свою так звану миротворчу місію, готуючись здійснити нові візити.
Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну.
- 2 липня 2024-го угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.
- 5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.
- Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.
- 16 липня Politico повідомляло, що низка депутатів Європейського парламенту виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в Європейському Союзі після так званих "миротворчих місій" прем’єр-міністра країни Орбана.