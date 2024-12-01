Радио Свобода: Трамп после победы на выборах советовался с Орбаном относительно Украины
После победы на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно обращался к премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы узнать его мнение по поводу российско-украинской войны. Об этом пишет венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на осведомленных собеседников.
По данным источников журналистов, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, уделяя большое внимание ситуации в Украине.
Радио Свобода также узнало, что глава венгерского правительства планирует возобновить свою так называемую миротворческую миссию, готовясь совершить новые визиты.
Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину.
- 2 июля 2024 года венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- 5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.
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- 16 июля Politico сообщало, что ряд депутатов Европейского парламента выступили с требованием забрать у Венгрии право голоса в Европейском Союзе после так называемых "миротворческих миссий" премьер-министра страны Орбана.