Радио Свобода: Трамп после победы на выборах советовался с Орбаном относительно Украины

Венгерский премьер планирует возобновить свою "миротворческую миссию" по Украине, сообщили проинформированные собеседники издания

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

После победы на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно обращался к премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы узнать его мнение по поводу российско-украинской войны. Об этом пишет венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на осведомленных собеседников.

По данным источников журналистов, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, уделяя большое внимание ситуации в Украине.

Радио Свобода также узнало, что глава венгерского правительства планирует возобновить свою так называемую миротворческую миссию, готовясь совершить новые визиты.

Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину.