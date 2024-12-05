Мелони и Орбан обсудили мир в Украине и борьбу с нелегальной миграцией

Мелони принимает Орбана во дворце Киджи в Риме, 4 декабря 2024 года (Фото: EPA)

Премьер Италии Джорджа Мелони провела встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Риме. Они обсудили мир в Украине, восстановление страны и проблемы нелегальной миграции, пишет агентство Associated Press News.

В ходе разговора, отмечает агентство, премьер-министры стран подтвердили свою поддержку справедливого мира в Украине и обсудили подготовку к конференции по восстановлению, которую было запланировано на июль 2025 года.

Мелони поблагодарила Орбан за "успехи во время председательства Венгрии в Совете ЕС", в частности по переговорам о вступлении Албании и прогрессе с Болгарией и Румынией в вопросе расширения Шенгенской зоны.

Кроме этого, политики отметили необходимость решения проблем нелегальной миграции.

"Необходимо усилить сотрудничество со странами происхождения и транзита, чтобы остановить торговлю людьми", – говорится в заявлении итальянского правительства.

Мелони и Орбан также призвали к обновлению законодательства ЕС, чтобы ускорить возвращение нелегальных мигрантов, уделив внимание укреплению концепции безопасных стран происхождения, добавляет агентство.

2 июля 2024 года венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера раскритиковал Боррель, заявив, что председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, а не всего ЕС.

16 июля Politico сообщало, что ряд депутатов Европейского парламента выступили с требованием забрать у Венгрии право голоса в Европейском Союзе после так называемых "миротворческих миссий" премьер-министра страны Орбана.