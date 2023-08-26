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Премьер Канады о наступлении ВСУ: НАТО всегда знало, что война надолго. Мы к этому готовы

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 12:34
Премьер Канады о наступлении ВСУ: НАТО всегда знало, что война надолго. Мы к этому готовы - Фото
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (Фото: EPA)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны G7 всегда знали, что война РФ против Украины будет долгой. Об этом он сообщил в комментарии изданию Bloomberg.

По его словам, лидеры G7 понимают, что война может быть длительной, но готовы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". 

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", — сказал Трюдо, когда его спросили, как продвигается наступление Украины.

Он отметил, что G7 и НАТО готовы к длительной войне. 

"Потому что мы не можем и не должны позволить России победить", — резюмировал политик.

  • Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

Читайте также: Генштаб: Есть успех ВСУ в направлении Новопрокоповки – в 2,5 км от Работино: карта

Дмитрий Гриниченко
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