Премьер Канады о наступлении ВСУ: НАТО всегда знало, что война надолго. Мы к этому готовы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны G7 всегда знали, что война РФ против Украины будет долгой. Об этом он сообщил в комментарии изданию Bloomberg.

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По его словам, лидеры G7 понимают, что война может быть длительной, но готовы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", — сказал Трюдо, когда его спросили, как продвигается наступление Украины.

Он отметил, что G7 и НАТО готовы к длительной войне.

"Потому что мы не можем и не должны позволить России победить", — резюмировал политик.

Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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