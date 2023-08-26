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Прем'єр Канади про наступ ЗСУ: В НАТО завжди знали, що війна надовго. Ми до цього готові

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26.08.2023, 12:34
Прем'єр Канади про наступ ЗСУ: В НАТО завжди знали, що війна надовго. Ми до цього готові - Фото
Володимир Зеленський та Джастін Трюдо (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни G7 завжди знали, що війна РФ проти України буде довгою. Про це він повідомив у коментарі виданню Bloomberg.

За його словами, лідери G7 розуміють, що війна може бути тривалою, але готові підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", — сказав Трюдо, коли його запитали, як просувається наступ України.

Він зазначив, що G7 та НАТО готові до тривалої війни.

"Бо ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", — резюмував політик.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступраніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Дмитро Гриниченко
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війнаДжастін Трюдовійськова допомогаG7наступНАТО
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