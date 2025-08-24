Премьер Канады отправится в Европу для обсуждения обороны и безопасности
Премьер-министр Канады Марк Карни с 25 по 27 августа посетит Польшу, Германию и Латвию для усиления сотрудничества в сфере безопасности и торговли с союзниками. Об этом сообщили в офисе главы канадского правительства.
В Варшаве Карни проведет встречи с польскими коллегами, где обсудит развитие стратегического партнерства между Канадой и Польшей, а также сотрудничество в сферах торговли, энергетики и обороны.
"Премьер-министр также подчеркнет неизменную поддержку Канадой прочного мира в Украине и Европе, отметив, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины, а ни одно решение по Европе не должно приниматься без Европы", – отметили в ведомстве.
В Берлине премьер Канады встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом для обсуждения путей углубления экономических связей и реагирования на ключевые вызовы безопасности.
Далее Карни посетит Ригу, где проведет переговоры с латвийским руководством по расширению двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере и торговле.
Кроме того, он встретится с канадскими военными, участвующими в операции REASSURANCE – крупнейшей зарубежной миссии Канады.
- В начале августа бывший генерал Канады заявил, что его страна потенциально может присоединиться к стабилизационной миссии в Украине, однако только при условии достижения мира или политической договоренности.
