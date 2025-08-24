Премьер Канады отправится в Европу для обсуждения обороны и безопасности

Марк Карни запланировал встречи с политическими лидерами, представителями бизнеса и партнерами по НАТО

Марк Карни (Фото: EPA)

Премьер-министр Канады Марк Карни с 25 по 27 августа посетит Польшу, Германию и Латвию для усиления сотрудничества в сфере безопасности и торговли с союзниками. Об этом сообщили в офисе главы канадского правительства.

В Варшаве Карни проведет встречи с польскими коллегами, где обсудит развитие стратегического партнерства между Канадой и Польшей, а также сотрудничество в сферах торговли, энергетики и обороны.

"Премьер-министр также подчеркнет неизменную поддержку Канадой прочного мира в Украине и Европе, отметив, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины, а ни одно решение по Европе не должно приниматься без Европы", – отметили в ведомстве.

В Берлине премьер Канады встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом для обсуждения путей углубления экономических связей и реагирования на ключевые вызовы безопасности.

Далее Карни посетит Ригу, где проведет переговоры с латвийским руководством по расширению двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере и торговле.

Кроме того, он встретится с канадскими военными, участвующими в операции REASSURANCE – крупнейшей зарубежной миссии Канады.