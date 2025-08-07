Бывший генерал Канады: Страна может присоединиться к миссии в Украине, если будет мир
Канада потенциально может присоединиться к стабилизационной миссии в Украине, однако только при условии достижения мира или политической договоренности. Об этом в интервью Укринформу заявил бывший заместитель начальника Штаба обороны Канады, вице-адмирал в отставке, Марк Норман.
"Потенциально – да, но для этого нужны по крайней мере перемирие или другая политическая договоренность", – сказал Норман, отвечая на вопрос, могут ли канадские военные осуществлять миссию в Украине, например, как миротворцы.
По его словам, речь идет о стабилизационной миссии вроде той, что происходила на Балканах в 1990-х годах.
"Канада могла бы обеспечить часть командных или штабных элементов в многонациональной структуре. Но опять же, мы ограничены в возможностях", – добавил Норман.
Он подчеркнул, что предпосылкой для такой миссии должен быть мир.
"Если ситуация изменится, то Канада могла бы принять участие, и ей стоило бы это сделать", – подчеркнул вице-адмирал в отставке.
- 12 апреля сообщалось, что миротворцев в Украину могут отправить сразу после договоренностей о прекращении огня. Однако в Британии опасаются, что Россия обвинит миротворцев в Украине в нарушении прав человека.
- В Польше 21 мая отрицали, что отправят солдат в Украину как миротворцев – они нужны стране для других целей.
- 17 июля премьер Британии заявил, что планы по отправке миротворцев в Украину готовы настолько, насколько это возможно.
- 23 июля стало известно, что Австрия не исключает размещения своих войск в Украине, несмотря на нейтральный статус.
