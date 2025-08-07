Бывший генерал Канады: Страна может присоединиться к миссии в Украине, если будет мир

По словам топ-военного, Канада могла бы обеспечить часть командных или штабных элементов во время миссии в Украине

Армия Канады (Фото: nara.getarchive.net)

Канада потенциально может присоединиться к стабилизационной миссии в Украине, однако только при условии достижения мира или политической договоренности. Об этом в интервью Укринформу заявил бывший заместитель начальника Штаба обороны Канады, вице-адмирал в отставке, Марк Норман.

"Потенциально – да, но для этого нужны по крайней мере перемирие или другая политическая договоренность", – сказал Норман, отвечая на вопрос, могут ли канадские военные осуществлять миссию в Украине, например, как миротворцы.

По его словам, речь идет о стабилизационной миссии вроде той, что происходила на Балканах в 1990-х годах.

"Канада могла бы обеспечить часть командных или штабных элементов в многонациональной структуре. Но опять же, мы ограничены в возможностях", – добавил Норман.

Он подчеркнул, что предпосылкой для такой миссии должен быть мир.

"Если ситуация изменится, то Канада могла бы принять участие, и ей стоило бы это сделать", – подчеркнул вице-адмирал в отставке.