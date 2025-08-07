Колишній генерал Канади: Країна може долучитися до місії в Україні, якщо буде мирна угода
Канада потенційно може долучитися до стабілізаційної місії в Україні, однак лише за умови досягнення миру чи політичної домовленості. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній заступник начальника Штабу оборони Канади, віцеадмірал у відставці, Марк Норман.
"Потенційно – так, але для цього потрібні принаймні перемир’я або інша політична домовленість", – сказав Норман, відповідаючи на запитання, чи можуть канадські військові здійснювати місію в Україні, наприклад як миротворці.
За його словами, йдеться про стабілізаційну місію на кшталт тієї, що відбувалась на Балканах у 1990-х роках.
"Канада могла б забезпечити частину командних чи штабних елементів у багатонаціональній структурі. Але знову ж таки, ми обмежені у можливостях", – додав Норман.
Він наголосив, що передумовою для такої місії має бути мир.
"Якщо ситуація зміниться, то Канада могла би взяти участь, і їй варто було б це зробити", – наголосив віцеадмірал у відставці.
- 12 квітня повідомлялося, що миротворців до України можуть відправити одразу після домовленостей щодо припинення вогню. Однак у Британії побоюються, що Росія звинуватить миротворців в Україні у порушенні прав людини.
- У Польщі 21 травня заперечили, що відправлять солдатів в Україну як миротворців – вони потрібні країні для інших цілей.
- 17 липня прем'єр Британії заявив, що плани з відправлення миротворців в Україну готові настільки, наскільки це можливо.
- 23 липня стало відомо, що Австрія не відкидає розміщення своїх військ в Україні, попри нейтральний статус.
