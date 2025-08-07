Колишній генерал Канади: Країна може долучитися до місії в Україні, якщо буде мирна угода

За словами топвійськового, Канада могла б забезпечити частину командних чи штабних елементів під час місії в Україні

Армія Канади (Фото: nara.getarchive.net)

Канада потенційно може долучитися до стабілізаційної місії в Україні, однак лише за умови досягнення миру чи політичної домовленості. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній заступник начальника Штабу оборони Канади, віцеадмірал у відставці, Марк Норман.

"Потенційно – так, але для цього потрібні принаймні перемир’я або інша політична домовленість", – сказав Норман, відповідаючи на запитання, чи можуть канадські військові здійснювати місію в Україні, наприклад як миротворці.

За його словами, йдеться про стабілізаційну місію на кшталт тієї, що відбувалась на Балканах у 1990-х роках.

"Канада могла б забезпечити частину командних чи штабних елементів у багатонаціональній структурі. Але знову ж таки, ми обмежені у можливостях", – додав Норман.

Він наголосив, що передумовою для такої місії має бути мир.

"Якщо ситуація зміниться, то Канада могла би взяти участь, і їй варто було б це зробити", – наголосив віцеадмірал у відставці.