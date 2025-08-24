Прем’єр Канади вирушить до Європи для обговорення оборони й безпеки

Марк Карні запланував зустрічі з політичними лідерами, представниками бізнесу та партнерами з НАТО

Марк Карні (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні з 25 до 27 серпня відвідає Польщу, Німеччину і Латвію для посилення співпраці у сфері безпеки й торгівлі з союзниками. Про це повідомили в офісі глави канадського уряду.

У Варшаві Карні проведе зустрічі з польськими колегами, де обговорить розвиток стратегічного партнерства між Канадою та Польщею, а також співпрацю у сферах торгівлі, енергетики й оборони.

"Прем'єр-міністр також наголосить на незмінній підтримці Канадою міцного миру в Україні та Європі, наголосивши, що жодне рішення щодо України не повинно ухвалюватися без України, а жодне рішення щодо Європи не повинно ухвалюватися без Європи", – наголосили у відомстві.

У Берліні премʼєр Канади зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом для обговорення шляхів поглиблення економічних зв’язків і реагування на ключові виклики безпеки.

Далі Карні відвідає Ригу, де проведе переговори з латвійським керівництвом про розширення двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній сфері та торгівлі.

Окрім того, він зустрінеться з канадськими військовими, які беруть участь в операції REASSURANCE – найбільшій закордонній місії Канади.