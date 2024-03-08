Премьер Латвии сравнила Россию с алкоголиком или наркоманом: Невозможно ее предсказать
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что действия России невозможно спрогнозировать и сравнила ее с алкоголиком или наркоманом. Об этом она сообщила в интервью местному радио, передает LSM.
По ее словам, заявления о том, что страна находится в безопасности только создают ощущение незащищенности у части общества.
"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, похож на алкоголика или наркомана, действия которого мы не можем предсказать. Мы должны осознавать, что живем рядом с Россией, Беларусью", — сказала Силиня.
Она отметила, что Латвия укрепляет сухопутную границу с Россией и Беларусью по "четкому плану".
"Люди порой живут в своих пузырях и своих реалиях, вооруженным силам стоит информировать региональную прессу о том, какие работы будут проводиться на восточной границе страны, чтобы успокоить невежество граждан, ведь не все читают социальные сети и пресс-релизы", — заявила политик.
Глава латвийского правительства подчеркнула, что диктатор Владимир Путин постоянно пытается терроризировать соседние страны угрозами.
- 19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.
- 21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.
- Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.
Читайте также: МИД Литвы о возможности нападения России: Мы ощущаем холод войны на нашей шее – видео