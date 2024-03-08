Прем'єр Латвії порівняла Росію з алкоголіком чи наркоманом: Неможливо передбачити її дії

Силіня заявила, що Латвія зміцнює військовий потенціал кордону з Росією за чітким планом

Евіка Силіня (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня заявила, що дії Росії неможливо спрогнозувати та порівняла її з алкоголіком чи наркоманом. Про це вона повідомила в інтерв'ю місцевому радіо, повідомляє LSM.

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За її словами, заяви про те, що країна перебуває в безпеці, лише створюють відчуття незахищеності у частини суспільства.

"Ми живемо поряд із сусідом, який, можна сказати, схожий на алкоголіка чи наркомана, дії якого ми не можемо передбачити. Ми повинні усвідомлювати, що живемо поряд із Росією, Білоруссю", – сказала Силіня.

Вона зазначила, що Латвія зміцнює сухопутний кордон із Росією та Білоруссю за "чітким планом".

"Люди часом живуть у своїх міхурах та своїх реаліях, збройним силам варто інформувати регіональну пресу про те, які роботи будуть проводитися на східному кордоні країни, щоб заспокоїти невігластво громадян, адже не всі читають соціальні мережі та пресрелізи", – заявила політик.

Глава латвійського уряду наголосила, що диктатор Володимир Путін постійно намагається тероризувати сусідні країни загрозами.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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