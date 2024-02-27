Премьер Литвы: Последний шанс на другую и свободную Россию — это победа Украины в войне

Шимоните заявила, что всем необходимо помочь победе Украины, чего бы это не стоило

Ингрида Шимоните (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что единственный шанс на перемены в России — это ее поражение в войне против Украины. Об этом она написала в X (Twitter).

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По ее словам, девять лет назад в Москве был убит диссидент Борис Немцов и это событие стало напоминанием о том, что если в России поступать правильно, то тебя убьют или посадят в тюрьму.

"Кровавые отпечатки пальцев путинского режима повсюду в этом убийстве, как и во многих других", — заявила Шимоните.

Она отметила, что победа Украины — это "последний шанс на другую Россию, свободную от диктатуры и империализма".

"Ту, за которую боролся Борис Немцов. Мое послание всем, кто сегодня оплакивает Немцова: помогите Украине победить, чего бы это ни стоило", — подчеркнула глава литовского правительства.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что странам Запада следует "взяться за голову" и придумать "креативный" способ помочь Украине в борьбе против российской агрессии.

Украина и Литва будут совместно увеличивать производство дронов для сил обороны.

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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