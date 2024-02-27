Прем'єр Литви: Останній шанс на іншу та вільну Росію — це перемога України у війні
Інгріда Шимоніте (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що єдиний шанс на зміни в Росії — це її поразка у війні проти України. Про це вона написала у X (Twitter).

За її словами, дев'ять років тому в Москві було вбито дисидента Бориса Нємцова і ця подія стала нагадуванням про те, що якщо в Росії вчиняти правильно, то тебе вб'ють або посадять у в'язницю.

"Криваві відбитки пальців путінського режиму всюди у цьому вбивстві, як і в багатьох інших", – заявила Шимоніте.

Вона зазначила, що перемога України – це "останній шанс на іншу Росію, вільну від диктатури та імперіалізму".

"Ту, за яку боровся Борис Нємцов. Моє послання всім, хто сьогодні оплакує Нємцова: допоможіть Україні перемогти, чого б це коштувало", – підкреслила глава литовського уряду.

  • Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що країнам Заходу слід "взятися за голову" і вигадати "креативний" спосіб допомогти Україні у боротьбі проти російської агресії.
  • Україна та Литва спільно збільшуватимуть виробництво дронів для сил оборони.
  • Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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