Прем'єр Литви: Останній шанс на іншу та вільну Росію — це перемога України у війні

Шимоніте заявила, що всім необхідно допомогти перемозі України, чого б це не коштувало

Інгріда Шимоніте (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що єдиний шанс на зміни в Росії — це її поразка у війні проти України. Про це вона написала у X (Twitter).

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, дев'ять років тому в Москві було вбито дисидента Бориса Нємцова і ця подія стала нагадуванням про те, що якщо в Росії вчиняти правильно, то тебе вб'ють або посадять у в'язницю.

"Криваві відбитки пальців путінського режиму всюди у цьому вбивстві, як і в багатьох інших", – заявила Шимоніте.

Вона зазначила, що перемога України – це "останній шанс на іншу Росію, вільну від диктатури та імперіалізму".

"Ту, за яку боровся Борис Нємцов. Моє послання всім, хто сьогодні оплакує Нємцова: допоможіть Україні перемогти, чого б це коштувало", – підкреслила глава литовського уряду.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що країнам Заходу слід "взятися за голову" і вигадати "креативний" спосіб допомогти Україні у боротьбі проти російської агресії.

Україна та Литва спільно збільшуватимуть виробництво дронів для сил оборони.

Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

Читайте також: Глава МЗС Литви про затримки у допомозі Україні: Захід досі не визначив своєї мети у війні