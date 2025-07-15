Премьер-министр Эстонии: Путина нужно остановить силой, теперь это понимает даже Трамп
Заставить российского диктатора Владимира Путина остановить войну можно только силой, поскольку внутриполитическая ситуация в России подталкивает его продолжать агрессию против Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Corriere della Sera.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп не сразу осознал, что договориться с российским диктатором Владимиром Путиным невозможно.
"Как и некоторые европейские лидеры, когда началась война, американский президент думал, что сможет чего-то добиться, поговорив с Путиным. Но я думаю, что теперь они поняли, что это не так. Мы, европейцы, знаем, что России нельзя доверять. Единственный способ остановить ее – это сила", – сказал Михал.
Премьер-министр Эстонии считает, что российский диктатор продолжает войну из-за внутриполитических причин.
"Если бы война закончилась, люди, вероятно, начали бы спрашивать: где мои активы? Где мой сын? Где мой муж и так далее. До начала войны в Москве и Санкт-Петербурге проходили протестные марши. Но сейчас все тихо, потому что люди рискуют быть отправленными на фронт. Для Путина и его режима страх – единственный способ остаться у власти", – высказал мнение он.
15 июля The Washington Post назвал три причины, по которым Трамп пошел на эскалацию с Путиным. В частности, из-за неуважения к российскому диктатору, а также из-за доказанной в Иране эффективности американского оружия и силового варианта принуждения к миру.
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