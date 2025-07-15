Прем'єр Естонії: Путіна потрібно зупинити силою, тепер навіть Трамп це розуміє

Крістен Міхал (Фото: JONAS ROOSENS/EPA)

Змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну можливо тільки силою, адже внутрішньополітична ситуація в Росії спонукає його продовжувати агресію проти України. Таку думку висловив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю Corriere della Sera.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп не відразу усвідомив, що домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним неможливо.

"Як і деякі європейські лідери, коли спалахнула війна, американський президент думав, що зможе чогось досягти, поговоривши з Путіним. Але я думаю, що тепер вони зрозуміли, що це не так. Ми, європейці, знаємо, що Росії не можна довіряти. Єдиний спосіб зупинити її – це сила, – сказав Міхал.

Прем'єр Естонії вважає, що російський диктатор продовжує війну через внутрішньополітичні причини.

"Якби війна закінчилася, люди, ймовірно, почали б питати: де мої активи? Де мій син? Де мій чоловік тощо. До початку війни в Москві та Санкт-Петербурзі відбулися протестні марші. Але зараз все тихо, бо люди ризикують бути відправленими на фронт. Для Путіна та його режиму страх – єдиний спосіб залишитися при владі", – висловив думку він.