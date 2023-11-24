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Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Киев и встретилась с премьером Шмыгалем – фото

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24.11.2023, 14:12
Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Киев и встретилась с премьером Шмыгалем – фото - Фото
Ингрида Шимоните (Фото: Twitter)

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните 24 ноября прибыла в Украину с четырехдневным визитом. Об этом она сообщила на странице Х.

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Она отметила, что почтила в Киеве украинские военные.

"Во время моей первой остановки в Киеве сегодня я почтила мужчин и женщин, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права нации: существовать и жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас", – написала она.

Фото: Twitter

По словам Шимоните, единственный способ достичь крепкого и справедливого мира – помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить свою полную территориальную целостность, служить международному правосудию и быть сильнее.

ДОПОЛНЕНО в 14:00. Шимоните встретилась в Киеве с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом он написал в Telegram.

Они обсудили укрепление оборонных возможностей, в частности, речь шла об усилении ПВО, а также о формуле мира президента Владимира Зеленского.

"В фокусе разговора была энергетическая безопасность, восстановление справедливости, конфискация замороженных российских активов", – написал Шмыгаль.

Фото: Денис Шмигаль

Он поблагодарил правительство Литвы за поддержку украинской позиции, что восстановление Украины должно происходить прямо сейчас.

"Отдельный блок вопросов — это содействие евроатлантической и европейской интеграции Украины. В обоих направлениях есть полная поддержка литовского правительства", – говорится в сообщении.

Фото: Денис Шмигаль

  • 22 ноября 2023 года Литва передала Украине новый пакет военной помощи, анонсированный ранее.
  • 24 ноября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

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Ульяна Кричковская
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