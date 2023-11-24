Прем'єр-міністерка Литви прибула з візитом в Київ та зустрілася із прем'єром Шмигалем – фото

Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте 24 листопада прибула в Україну з чотириденним візитом. Про це вона повідомила на сторінці в Х.

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Вона зазначила, що вшанувала в Києві українських військових.

"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати й жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", – написала вона.

За словами Шимоніте, єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру – це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити свою повну територіальну цілісність, служити міжнародному правосуддю та бути сильнішою.

ДОПОВНЕНО о 14:00. Шимоніте зустрілася у Києві із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це він написав у Telegram.

Вони обговорили зміцнення оборонних можливостей, зокрема, мова йшла про посилення ППО, а також про формулу миру президента Володимира Зеленського.

"У фокусі розмови була енергетична безпека, відновлення справедливості, конфіскація заморожених російських активів", – написав Шмигаль.

Він подякував уряду Литви за підтримку української позиції, що відбудова України має відбуватися прямо зараз.

"Окремий блок питань — це сприяння євроатлантичній та європейській інтеграції України. В обох напрямках маємо повну підтримку литовського уряду", – йдеться у дописі.

22 листопада 2023 року Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, який анонсувала раніше.

24 листопада міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

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