Премьер Польши: Не дам себе внушить антиукраинские нарративы

Дональд Туск считает, что в Сейме есть определенное количество антиукраинских и даже пророссийских политиков

Дональд Туск (Фото: Rafal Guz/EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что "не даст себя внушить антиукраинские нарративы", поскольку хорошо понимает, что Россия является врагом, а Украина защищает и его государство. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Сейме, который 11 июня должен голосовать за вотум доверия правительству, передает Укринформ.

"Я знаю, что в Сейме есть определенное количество откровенно антиукраинских и даже пророссийских политиков. Я никогда не дам себе внушить антиукраинские нарративы, поскольку хорошо знаю, где есть источники безопасности для Польши. Знаю, что Россия является нашим врагом и врагом Европы, и знаю, что Украина сегодня борется также и за нашу безопасность", – сказал Туск.

В то же время, он отметил, что будет отстаивать интересы Варшавы в отношениях с Киевом в плоскости истории и экономических вопросах.

Польский премьер напомнил, что оппозиционная на сегодня партия Право и справедливость без всякого контроля в 2022 году открыла польскую границу для зерна из Украины, "чем подвергла польских аграриев очень большой опасности", поскольку в Польшу приезжало зерно из Украины, "заливая польский рынок".

По его словам, действующее польское правительство в этом вопросе проделало "большую и непростую работу".

Туск отметил, что хорошо знает, как заботиться о польской безопасности и хороших отношениях с Украиной и "не дать себя обыграть".

Он также признал, что многие польские политики "пытались вызвать антиукраинские эмоции на линии Польша-Украина в вопросе сложной истории". Глава правительства считает, что предшественники вызвали много эмоций в исторической плоскости, но именно его правительство достигло положительных результатов в этой сфере.

2 июня на выборах президента Польши с минимальным отрывом победил представитель партии Право и справедливость Навроцкий.

В тот же день сообщалось, что Туск выступил со специальной речью после оглашения результатов президентских выборов, в которых победил оппозиционный кандидат. Чтобы подтвердить единство коалиции, он намерен обратиться к Сейма по поводу вотума доверия правительству.