Прем’єр Польщі: Не дам себе намовити на антиукраїнські наративи

Дональд Туск вважає, що в Сеймі є певна кількість антиукраїнських і навіть проросійських політиків

Дональд Туск (Фото: Rafal Guz/EPA)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що "не дасть себе намовити на антиукраїнські наративи", оскільки добре розуміє, що Росія є ворогом, а Україна захищає і його державу. Відповідну заяву він зробив під час виступу в Сеймі, який 11 червня має голосувати за вотум довіри до уряду, передає Укрінформ.

"Я знаю, що в Сеймі є певна кількість відверто антиукраїнських і навіть проросійських політиків. Я ніколи не дам себе намовити на антиукраїнські наративи, оскільки добре знаю, де є джерела безпеки для Польщі. Знаю, що Росія є нашим ворогом і ворогом Європи, і знаю, що Україна сьогодні бореться також і за нашу безпеку", – сказав Туск.

Водночас він наголосив, що відстоюватиме інтереси Варшави у відносинах з Києвом у площині історії та економічних питаннях.

Польський прем’єр нагадав, що опозиційна на сьогодні партія Право і справедливість без жодного контролю у 2022 році відкрила польський кордон для зерна з України, "чим наразила польських аграріїв на дуже велику небезпеку", оскільки до Польщі приїжджало збіжжя з України, "заливаючи польський ринок".

За його словами, чинний польський уряд у цьому питанні виконав "велику і непросту роботу".

Туск зазначив, що добре знає, як дбати про польську безпеку і хороші відносини з Україною та водночас "не дати себе обіграти".

Він також визнав, що багато польських політиків "намагалися викликати антиукраїнські емоції на лінії Польща-Україна у питанні складної історії". Очільник уряду вважає, що попередники викликали багато емоцій в історичній площині, але саме його уряд досягнув позитивних результатів у цій сфері.

2 червня на виборах президента Польщі з мінімальним відривом переміг представник партії Право та справедливість Навроцький.

Того самого дня повідомлялося, що Туск виступив зі спеціальною промовою після оголошення результатів президентських виборів, в яких переміг опозиційний кандидат. Щоб підтвердити єдність коаліції, він має намір звернутися до Сейму щодо вотуму довіри уряду.