Премьер Польши: Запорожская АЭС — это огромная угроза. Делаем все для давления на Россию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что минирование россиянами Запорожской атомной электростанции — это "огромная угроза". Об этом он сообщил на брифинге 27 июня, цитирует его Polskie Radio.
По его словам, минирование станции представляет огромную угрозу не только для Украины, но и для других стран.
Он отметил, что необходимо продолжать давление со стороны ООН и МАГАТЭ, чтобы повлиять на оккупантов.
Моравецкий заявил, что он и президент Польши Анджей Дуда делают все возможное для международного давления на РФ.
"Насколько это возможно, чтобы они воздерживались от любой опасной деятельности, связанной с этой атомной станцией", — подчеркнул польский премьер.
- 20 июня президент США Байден назвал реальной угрозу применения тактического ядерного оружия российским диктатором.
- 22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
- В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции.
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