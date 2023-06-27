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Премьер Польши: Запорожская АЭС — это огромная угроза. Делаем все для давления на Россию

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 18:09
Премьер Польши: Запорожская АЭС — это огромная угроза. Делаем все для давления на Россию - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что минирование россиянами Запорожской атомной электростанции — это "огромная угроза". Об этом он сообщил на брифинге 27 июня, цитирует его Polskie Radio.

По его словам, минирование станции представляет огромную угрозу не только для Украины, но и для других стран. 

Он отметил, что необходимо продолжать давление со стороны ООН и МАГАТЭ, чтобы повлиять на оккупантов. 

Моравецкий заявил, что он и президент Польши Анджей Дуда делают все возможное для международного давления на РФ. 

"Насколько это возможно, чтобы они воздерживались от любой опасной деятельности, связанной с этой атомной станцией", — подчеркнул польский премьер. 

Читайте также: Резолюция в Сенате США: применение РФ ядерного оружия в Украине будет нападением на НАТО

Дмитрий Гриниченко
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