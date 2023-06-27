Премьер Польши: Запорожская АЭС — это огромная угроза. Делаем все для давления на Россию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что минирование россиянами Запорожской атомной электростанции — это "огромная угроза". Об этом он сообщил на брифинге 27 июня, цитирует его Polskie Radio.

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По его словам, минирование станции представляет огромную угрозу не только для Украины, но и для других стран.

Он отметил, что необходимо продолжать давление со стороны ООН и МАГАТЭ, чтобы повлиять на оккупантов.

Моравецкий заявил, что он и президент Польши Анджей Дуда делают все возможное для международного давления на РФ.

"Насколько это возможно, чтобы они воздерживались от любой опасной деятельности, связанной с этой атомной станцией", — подчеркнул польский премьер.

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