Прем'єр Польщі: Запорізька АЕС — це величезна загроза. Робимо все для тиску на Росію

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що мінування росіянами Запорізької атомної електростанції — це "величезна загроза". Про це він повідомив на брифінгу 27 червня, цитує його Polskie Radio.

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За його словами, мінування станції становить величезну загрозу не лише для України, але й для інших країн.

Він зазначив, що необхідно продовжувати тиск з боку ООН та МАГАТЕ, щоб вплинути на окупантів.

Моравецький заявив, що він і президент Польщі Анджей Дуда роблять все можливе для міжнародного тиску на РФ.

"Наскільки це можливо, щоб вони утримувалися від будь-якої небезпечної діяльності, пов'язаної з цією атомною станцією", — наголосив польський прем'єр.

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