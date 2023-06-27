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Прем'єр Польщі: Запорізька АЕС — це величезна загроза. Робимо все для тиску на Росію

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27.06.2023, 18:09
Прем'єр Польщі: Запорізька АЕС — це величезна загроза. Робимо все для тиску на Росію - Фото
Матеуш Моравецький (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що мінування росіянами Запорізької атомної електростанції — це "величезна загроза". Про це він повідомив на брифінгу 27 червня, цитує його Polskie Radio.

За його словами, мінування станції становить величезну загрозу не лише для України, але й для інших країн.

Він зазначив, що необхідно продовжувати тиск з боку ООН та МАГАТЕ, щоб вплинути на окупантів.

Моравецький заявив, що він і президент Польщі Анджей Дуда роблять все можливе для міжнародного тиску на РФ.

"Наскільки це можливо, щоб вони утримувалися від будь-якої небезпечної діяльності, пов'язаної з цією атомною станцією", — наголосив польський прем'єр.

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Дмитро Гриниченко
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війнаМатеуш МоравецькийПольщаанджей дудаЗапорізька АЕС
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