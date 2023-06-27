Прем'єр Польщі: Запорізька АЕС — це величезна загроза. Робимо все для тиску на Росію
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що мінування росіянами Запорізької атомної електростанції — це "величезна загроза". Про це він повідомив на брифінгу 27 червня, цитує його Polskie Radio.
За його словами, мінування станції становить величезну загрозу не лише для України, але й для інших країн.
Він зазначив, що необхідно продовжувати тиск з боку ООН та МАГАТЕ, щоб вплинути на окупантів.
Моравецький заявив, що він і президент Польщі Анджей Дуда роблять все можливе для міжнародного тиску на РФ.
"Наскільки це можливо, щоб вони утримувалися від будь-якої небезпечної діяльності, пов'язаної з цією атомною станцією", — наголосив польський прем'єр.
- 20 червня президент США Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором.
- 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.
- В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції.
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