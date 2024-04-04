Премьер Румынии заявил, что не против объединения страны с Молдовой
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что он является сторонником идеи объединения его страны с Республикой Молдова. Об этом сообщает Romania TV.
Как сказал премьер, один из вариантов – это объединение внутри Евросоюза, однако он не против, чтобы это произошло и другим способом.
"Я также поддерживаю союз Республики Молдова с Румынией, и мне этого не запретят: это мое право! Я по-прежнему верю в объединение Республики Молдова и Румынии. Что это будет сделано в рамках ЕС или что мы найдем другой путь"... Однозначно!" – заявил премьер.
Чолаку также поддержал президента Молдовы Маю Санду, заявив что одобряет ее кандидатуру на новый президентский срок и что она является "единственным правильным решением для продолжения европейского пути Молдовы".
По его мнению, соседнее государство является "устойчивой страной благодаря румынской помощи". В Молдове проживают многие румыны, и, по словам чиновника, обязанность его страны – продолжать поддержку этого населения.
В то же время, по мнению премьера, Молдова должна первой показать, есть ли у нее желание объединяться с Румынией, ведь именно с этого начинаются подобные процессы.
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