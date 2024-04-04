Прем'єр Румунії заявив, що не проти об'єднання країни з Молдовою
Марчел Чолаку (Фото: Robert Ghement/EPA)

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що він є прихильником ідеї об'єднання його країни з Республікою Молдова. Про це повідомляє Romania TV.

Як сказав прем'єр, один із варіантів – це об'єднання всередині Євросоюзу, проте він не проти, щоб це сталося й в інший спосіб. 

"Я також підтримую союз Республіки Молдова з Румунією, і мені цього не заборонять: це моє право! Я як і раніше вірю в об'єднання Республіки Молдова та Румунії. Що це буде зроблено в рамках ЄС, або що ми знайдемо інший шлях... Однозначно!" – заявив прем'єр.

Чолаку також підтримав президентку Молдови Маю Санду, заявивши що схвалює її кандидатуру на новий президентський термін і що вона є "єдиним правильним рішенням для продовження європейського шляху Молдови". 

На його думку, сусідня держава є "стійкою країною завдяки румунській допомозі". У Молдові проживає багато румунів, і, за словами урядовця, обов'язок його країни – продовжувати підтримку цього населення. 

Водночас, на думку прем'єра, Молдова має першою показати, чи має вона бажання об'єднуватись з Румунією, адже саме з цього починаються подібні процеси. 

ДОВІДКА. У Румунії і Молдові є суспільно-політичний рух, який виступає за об'єднання двох держав у єдину політичну, економічну й культурну одиницю. Сучасні культура, традиції та мова Молдови подібні до румунських, також чималий відсоток населення країни становлять ті ж румуни. Ця ідея стала набувати популярності після падіння в Румунії комуністичного режиму та здобуття Молдовою незалежності на початку 90-х.
  • 12 грудня 2023 року глава делегації ЄС заявив, що Молдова може вступити до ЄС без окупованого РФ Придністров'я, але сподівається, що такого варіанта вдасться уникнути. 
  • 21 грудня стало відомо, що Молдова завершить процес виходу зі Співдружності незалежних держав (СНД) до кінця 2024 року.
  • 18 березня 2024 року Санду сказала, що референдум про членство країни в ЄС буде проведено восени.
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