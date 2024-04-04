Прем'єр Румунії заявив, що не проти об'єднання країни з Молдовою

Глава уряду сказав, що це може бути зроблено у рамках ЄС

Марчел Чолаку (Фото: Robert Ghement/EPA)

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що він є прихильником ідеї об'єднання його країни з Республікою Молдова. Про це повідомляє Romania TV.

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Як сказав прем'єр, один із варіантів – це об'єднання всередині Євросоюзу, проте він не проти, щоб це сталося й в інший спосіб.

"Я також підтримую союз Республіки Молдова з Румунією, і мені цього не заборонять: це моє право! Я як і раніше вірю в об'єднання Республіки Молдова та Румунії. Що це буде зроблено в рамках ЄС, або що ми знайдемо інший шлях... Однозначно!" – заявив прем'єр.

Чолаку також підтримав президентку Молдови Маю Санду, заявивши що схвалює її кандидатуру на новий президентський термін і що вона є "єдиним правильним рішенням для продовження європейського шляху Молдови".

На його думку, сусідня держава є "стійкою країною завдяки румунській допомозі". У Молдові проживає багато румунів, і, за словами урядовця, обов'язок його країни – продовжувати підтримку цього населення.

Водночас, на думку прем'єра, Молдова має першою показати, чи має вона бажання об'єднуватись з Румунією, адже саме з цього починаються подібні процеси.

ДОВІДКА. У Румунії і Молдові є суспільно-політичний рух, який виступає за об'єднання двох держав у єдину політичну, економічну й культурну одиницю. Сучасні культура, традиції та мова Молдови подібні до румунських, також чималий відсоток населення країни становлять ті ж румуни. Ця ідея стала набувати популярності після падіння в Румунії комуністичного режиму та здобуття Молдовою незалежності на початку 90-х.