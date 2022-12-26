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Президент Чехии: Рано или поздно давление свободных стран вынудит Россию покинуть Украину

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 16:50
Президент Чехии: Рано или поздно давление свободных стран вынудит Россию покинуть Украину - Фото
Милош Земан (Фото - ЕРА)

Президент Чехии Милош Земан, который до полномасштабного вторжения РФ в Украину придерживался пророссийских взглядов, выразил уверенность, что рано или поздно давление Запада вынудит Россию покинуть территорию Украины. Об этом он сказал в своем рождественском послании, передают Ceske Noviny.

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Земан заявил, что российская агрессия угрожает глобальной безопасности и безопасности Чехии, поэтому он полностью поддерживает помощь Чехии Украине.

Президент Чехии назвал полномасштабное вторжение России в Украину самым значимым событием уходящего года. Он подчеркнул, что всегда был сторонником "правильных экономических отношений" с Россией, в основном за счет поставок относительно дешевого энергетического сырья. 

"Но бывают ситуации, когда экономические интересы должны уступить место интересам безопасности <…> Я полностью поддерживаю помощь Чехии борющейся Украине и считаю, что рано или поздно давление свободных стран вынудит Россию покинуть территорию Украины", – сказал он.

  • Милош Земан, который прежде придерживался пророссийских взглядов, в первый же день полномасштабной войны России против Украины осудил российскую агрессию и выразил Украине поддержку.
  • 2 мая Земан заявил, что "нападение на Украину разрушит Россию экономически и политически, уничтожит ее репутацию".
  • 11 мая Земан официально санкционировал вступление в ряды ВСУ более чем сотни добровольцев из Чехии, а в июле Земан выступил за поставки оружия в Украину и обучение военнослужащих ВСУ.

Читайте также: Если Путин применит ядерное оружие против Украины, должен быть военный ответ мира – Земан

Оксана Житнюк
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Милош Земан война чехия
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