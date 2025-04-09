Президент Эстонии подписал закон, лишающий граждан России права голоса на выборах

Лиц без гражданства в Эстонии допустят к местным выборам 2025 года, но после этого они утратят право голоса

Алар Карис (Фото: X президента Эстонии)

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, лишающий постоянно проживающих в стране иностранцев и лиц без гражданства права голосовать на местных выборах. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

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Следующие местные выборы в Эстонии пройдут в октябре 2025 года. По новому закону лица без гражданства еще смогут принять участие в этих выборах, но после этого их право голоса отменят.

"Решение о том, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии и стран Европейского Союза, несомненно законно", – прокомментировал Карис.

По данным журналистов Крым.Реалии, граждане РФ и Беларуси теперь также не смогут голосовать на выборах в Эстонии.

Отмечается, что в настоящее время в Эстонии проживает 67 000 россиян, которые могут голосовать на местных выборах, но не имеют права баллотироваться в местные органы самоуправления.

20 марта 2025 года парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией.

26 марта в Эстонии парламентарии проголосовали за внесение изменений в Конституцию, согласно которым граждан России и Беларуси лишат права голоса на местных выборах.