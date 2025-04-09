Президент Естонії підписав закон, який позбавляє громадян Росії права голосу на виборах
Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який позбавляє іноземців та осіб без громадянства, які постійно живуть в країні, права голосувати на місцевих виборах. Про це повідомляє естонське видання ERR.
Наступні місцеві вибори в Естонії пройдуть у жовтні 2025 року. За новим законом, особи без громадянства ще зможуть взяти участь у цих виборах, але після цього їхнє право голосу скасують.
"Рішення про те, що голосувати на місцевих виборах зможуть тільки громадяни Естонії та країн Європейського Союзу, безсумнівно, законне", – прокоментував Каріс.
За даними журналістів Крим.Реалії, громадяни РФ та Білорусі тепер також не зможуть голосувати на виборах в Естонії.
Зазначається, що наразі в Естонії проживають 67 000 росіян, які можуть голосувати на місцевих виборах, але не мають права балотуватися в місцеві органи самоврядування.
- 20 березня 2025 року парламент Естонії не підтримав законопроєкт про закриття кордону з Росією.
- 26 березня в Естонії парламентарії проголосували за внесення змін до Конституції, згідно з якими громадян Росії та Білорусі позбавлять права голосу на місцевих виборах.