Президент Естонії підписав закон, який позбавляє громадян Росії права голосу на виборах

Осіб без громадянства в Естонії допустять до місцевих виборів 2025 року, але після цього вони втратять право голосу

Алар Каріс (Фото: X президента Естонії)

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який позбавляє іноземців та осіб без громадянства, які постійно живуть в країні, права голосувати на місцевих виборах. Про це повідомляє естонське видання ERR.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Наступні місцеві вибори в Естонії пройдуть у жовтні 2025 року. За новим законом, особи без громадянства ще зможуть взяти участь у цих виборах, але після цього їхнє право голосу скасують.

"Рішення про те, що голосувати на місцевих виборах зможуть тільки громадяни Естонії та країн Європейського Союзу, безсумнівно, законне", – прокоментував Каріс.

За даними журналістів Крим.Реалії, громадяни РФ та Білорусі тепер також не зможуть голосувати на виборах в Естонії.

Зазначається, що наразі в Естонії проживають 67 000 росіян, які можуть голосувати на місцевих виборах, але не мають права балотуватися в місцеві органи самоврядування.

20 березня 2025 року парламент Естонії не підтримав законопроєкт про закриття кордону з Росією.

26 березня в Естонії парламентарії проголосували за внесення змін до Конституції, згідно з якими громадян Росії та Білорусі позбавлять права голосу на місцевих виборах.