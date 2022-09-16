Президент Эстонии про Изюм: Российские солдаты приносят жестокость и бесконечные страдания
Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал обнаружение нескольких сотен могил на окраинах освобожденного Изюма. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, российские солдаты оставляют в Украине "жестокость и бесконечные человеческие страдания, ужас которых невозможно передать словами".
Он отметил, что массовые захоронения в районе Изюма — это очередное доказательство военных преступлений России.
"Наша обязанность — обеспечить подотчетность, мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом", — резюмировал он.
15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил.
- 10 сентября 2022 года в Изюме подняли флаг Украины. По словам местного депутата Максима Стрельникова, в результате оккупации разрушено более 80% инфраструктуры города, погибли около 1000 местных.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский посетил Изюм.
- ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.
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