Президент Эстонии про Изюм: Российские солдаты приносят жестокость и бесконечные страдания

Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал обнаружение нескольких сотен могил на окраинах освобожденного Изюма. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, российские солдаты оставляют в Украине "жестокость и бесконечные человеческие страдания, ужас которых невозможно передать словами".

Он отметил, что массовые захоронения в районе Изюма — это очередное доказательство военных преступлений России.

"Наша обязанность — обеспечить подотчетность, мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом", — резюмировал он.

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил.

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Дмитро Гриниченко

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