Президент Финляндии об ударах по НПЗ в России: Влияет на цены на нефть? Война — это убытки
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война — это всегда сопутствующие убытки, если говорить о том, что удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам в России влияют на цены на нефть. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
По его словам, в России преступная власть, которая понимает только силовые методы.
"Вопрос в том, влияет ли это на цены на нефть или мы имеем с этим какие-то трудности. Война — это сопутствующие убытки", — сказал Стубб.
Он отметил, что те, кто атакует НПЗ на территории России, делают это умело и не угрожают гражданскому населению.
"Война жестокая и тяжелая, но Россия понимает только силу", — заявил политик.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
Читайте также: Генерал США: Российские НПЗ являются законными целями Украины, Киев должен игнорировать Вашингтон