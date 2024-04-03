Президент Финляндии об ударах по НПЗ в России: Влияет на цены на нефть? Война — это убытки

Стубб заявил, что те, кто атакует НПЗ в России, делают это умело и не несут угрозы гражданскому населению

Александр Стубб (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война — это всегда сопутствующие убытки, если говорить о том, что удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам в России влияют на цены на нефть. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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По его словам, в России преступная власть, которая понимает только силовые методы.

"Вопрос в том, влияет ли это на цены на нефть или мы имеем с этим какие-то трудности. Война — это сопутствующие убытки", — сказал Стубб.

Он отметил, что те, кто атакует НПЗ на территории России, делают это умело и не угрожают гражданскому населению.

"Война жестокая и тяжелая, но Россия понимает только силу", — заявил политик.

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